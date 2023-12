Secretário de Segurança enfatizou o compromisso das autoridades em garantir a segurança dos turistas e da população local durante a temporada - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2023 13:24

Casimiro de Abreu - Autoridades responsáveis pela segurança do município de Casimiro de Abreu se reuniram para discutir e definir estratégias destinadas a intensificar as ações de segurança durante a temporada de verão. O encontro contou com a participação do secretário de Segurança Pública, Wellington Lima, da delegada da 121ª DP, Carla Tavares, e do Comandante da Polícia Militar, Tenente Floriano, sob a coordenação do prefeito Ramon Gidalte.

Na reunião, foram estabelecidas diversas medidas preventivas para garantir a segurança dos turistas que visitarão as praias e cachoeiras nos próximos meses. Uma das ações destacadas é a proibição do uso de caixas de som em praias e cachoeiras, carros de som em praças e a utilização de churrasqueiras em locais públicos, visando preservar a tranquilidade e o ambiente natural.

Para evitar incidentes no trânsito, o grupo definiu a realização de ações preventivas de fiscalização de trânsito, coibindo infrações e garantindo a fluidez do tráfego. Com o aumento esperado no número de veículos, também foi discutido o ordenamento do trânsito em áreas estratégicas, evitando congestionamentos e garantindo o acesso eficiente dos turistas aos destinos de lazer.

A Operação Verão contará ainda com a participação de cães farejadores nas entradas e saídas da cidade e na rodoviária local. Esses animais, treinados para detectar substâncias ilícitas, contribuirão para a prevenção e o combate ao tráfico de drogas na região.

Ao final da reunião, o secretário de Segurança enfatizou o compromisso das autoridades em garantir a segurança dos turistas e da população local durante a temporada de verão. Ele ressaltou a importância da colaboração da comunidade e a disponibilidade dos órgãos de segurança para atuar de maneira eficaz na preservação da ordem pública. "Essas ações integradas demonstram a preocupação das autoridades em criar um ambiente seguro e acolhedor para os visitantes, reforçando a importância da colaboração de todos na promoção de um verão tranquilo e livre de incidentes", disse Wellington.