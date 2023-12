CIEP José Bicudo Jardim é o grande vencedor do JEPO 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 19/12/2023 12:55

Casimiro de Abreu - O Centro Integrado de Educação Pública José Bicudo Jardim (CIEP 459) brilhou intensamente e sagrou-se campeão dos Jogos Estudantis do Poeta (JEPO), edição 2023. Localizada na Sede do Município, a escola liderou a competição de ponta a ponta, acumulando um total de 398 pontos. O CIEP Ludevis Teixeira Bastos (CIEP 406) de Barra de São João ficou com a segunda colocação, enquanto a Escola Municipal Santa Luzia, de Professor Souza, conquistou a terceira posição.

O coordenador municipal de Esporte Estudantil, Amarildo Berbert, destacou a importância da união de todos os envolvidos, desde a cozinheira até os diretores e familiares, para o sucesso do evento. Ele ressaltou que todos são campeões ao contribuir para proporcionar alegria às crianças participantes.

Os JEPO, organizados pela Secretaria Municipal de Educação, representam uma iniciativa que reúne centenas de crianças e adolescentes, promovendo a inclusão social, o desenvolvimento escolar e revelando potenciais talentos para o esporte. A competição não apenas estimula a prática esportiva, mas também fortalece os laços comunitários e o espírito de equipe.