Em Barra de São João, a Banda Mak será responsável por agitar a noite no dia 30Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2023 12:51

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu já está em contagem regressiva para as festividades de Réveillon 2024, e a programação promete encantar moradores e visitantes. A Secretaria de Turismo e Eventos divulgou os detalhes dos eventos que ocorrerão na Praça Feliciano Sodré, na sede do município, e no Praião de Barra de São João.

No dia 30, a animação começa com o Grupo Lance Solto, que se apresentará na Praça Feliciano Sodré às 23h. A virada do ano, no dia 31, será embalada pelo som da música sertaneja com Os Piratas, a partir das 23h.

Em Barra de São João, a Banda Mak será responsável por agitar a noite no dia 30, iniciando o espetáculo às 23h. O cantor Herick Almeida conduzirá a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, também a partir das 23h.

A secretária de Turismo, Adriana Grillo, destaca a valorização dos talentos regionais. "Estamos preparando um evento para toda a família, priorizando nossos talentos locais, que sempre fazem sucesso. Vamos receber 2024 com alegria, segurança e prosperidade para todos."

A Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, implementará medidas para garantir a segurança e a ordem nos locais, proporcionando um ambiente tranquilo e festivo para os participantes. A expectativa é que as festividades de fim de ano em Casimiro de Abreu sejam marcadas por momentos inesquecíveis e celebrações especiais.