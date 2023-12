"Reuni vocês aqui para discutirmos ações preventivas", disse prefeito de Casimiro - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2023 12:18

Casimiro de Abreu - Com a expressiva marca de 120 milímetros de chuva em apenas quatro horas no último dia 24 e diante das previsões meteorológicas para os próximos meses, o município de Casimiro de Abreu mobilizou uma reunião de urgência, liderada pelo prefeito Ramon Gidalte, com a Defesa Civil, Secretarias de Obras e Agricultura, e administradores regionais. A análise dos eventos e o planejamento de ações preventivas foram discutidos durante o encontro que ocorreu no Gabinete. O prefeito Ramon Gidalte decidiu realizar uma live nesta quinta-feira (28), às 19 horas, pelo Facebook da Prefeitura.

A barragem do bairro Industrial, construída há mais de duas décadas, tem sido um ponto crucial para o controle do nível da água do rio Indaiaçu, prevenindo enchentes e inundações na cidade. O prefeito destacou a necessidade de vistorias detalhadas e outras ações preventivas para assegurar o bom funcionamento desse importante instrumento.

"Reuni vocês aqui para discutirmos ações preventivas para controlar e minimizar os possíveis danos pelas chuvas que estão por vir. No dia 24, tivemos uma chuva muito intensa, como há muito tempo não acontecia e isso nos serviu de alerta. Temos que estar preparados para situações de emergência. Quero proatividade e criatividade de toda a equipe na solução dos problemas", ressaltou o prefeito Ramon.

O governo municipal já está dedicando esforços na reestruturação da Coordenadoria de Defesa Civil. Investimentos incluem o mapeamento de locais de risco, capacitação contínua da equipe e a realização de um simulado em novembro, envolvendo setores estratégicos da prefeitura para garantir preparo em situações emergenciais.

"Temos ainda muitas ações a serem implantadas. Solicitamos a instalação de três estações meteorológicas no município que vão auxiliar na tomada de decisão. Estamos com o projeto para recrutar uma equipe de voluntários em cada bairro, que vão receber o treinamento necessário e nos auxiliar em situações de risco", destacou Marcelo Salviano, coordenador da Defesa Civil.

Ele também fez um alerta à população: "É necessário que toda população se responsabilize e tenha cuidados mínimos que fazem toda a diferença num momento de chuva intensa, como o correto descarte de lixo e entulho, por exemplo" disse.