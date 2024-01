No Plano de Contingência estão contidos orientações sobre acolhimento, atendimento, encaminhamento das famílias, entre outras ações - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - A cidade está se preparando para enfrentar as adversidades das chuvas de verão, e a Secretaria de Assistência Social tem desempenhado um papel crucial nesse processo. Na última terça-feira, dia 9, a Secretaria promoveu uma reunião conjunta com todos os departamentos e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para discutir as atribuições específicas no Plano de Contingência de Desastres Naturais.

A secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, ressaltou a importância da preparação para situações de emergência decorrentes das chuvas: "Estamos nos preparando há meses para possíveis situações de emergências por conta das chuvas. Agora chegou o momento de reunirmos todos os coordenadores e passarmos o plano de ação. Cada equipamento da Secretaria de Assistência Social está ciente do seu papel diante de alguma calamidade."

Durante a reunião, foram discutidas as ações a serem tomadas em caso de alagamentos e enchentes, destacando-se a importância do acolhimento, atendimento e encaminhamento adequado das famílias afetadas. O Plano de Contingência apresenta diretrizes claras para cada setor, consolidando as responsabilidades da Assistência Social em situações de emergência.

Além das discussões e treinamentos, a Secretaria de Assistência Social já está em contato constante com a Defesa Civil, recebendo orientações para aprimorar ainda mais sua atuação em momentos críticos.