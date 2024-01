Beira-Rio terá o trânsito fechado da praça do Canhão até a praça As Primaveras - Foto: Douglas Smmithy

Beira-Rio terá o trânsito fechado da praça do Canhão até a praça As PrimaverasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 17/01/2024 12:34

Casimiro de Abreu - Durante o feriado de Carnaval em Barra de São João, as ruas de maior movimento terão acesso restrito para evitar aglomerações e tumultos. O fechamento das vias será realizado entre os dias 8 a 14 de fevereiro, e os moradores já podem realizar o cadastramento de veículos na Subsede da Guarda Civil Municipal, localizada na Rua Jerônimo Gonçalves, n° 1531, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, sendo que o credenciamento, no período de 9 a 13 de fevereiro, ocorrerá das 10h às 13h.



Para efetuar o cadastramento, é necessário apresentar o comprovante de residência, documento do veículo e a identidade do proprietário. A ação visa organizar o trânsito e garantir que apenas moradores devidamente cadastrados tenham acesso às áreas restritas durante o Carnaval.

O Praião será fechado na pista de skate até a rua Casimiro de Abreu Foto: José Eduardo Vieira

Os locais que terão acesso restrito incluem o Praião, da pista de skate até a rua Casimiro de Abreu; a Avenida Maricá, da esquina da rua Salgado Filho (rua do estádio Canutão) até a rua Casimiro de Abreu; e a Beira-Rio, da praça do Canhão até a praça As Primaveras. Os acessos permitidos serão na Avenida Maricá com a Rua Coronel C. Guimarães (rua do banco Itaú) e na Avenida Maricá, esquina com a rua Salgado Filho.Durante esse período, os moradores poderão acessar a Prainha pelas ruas Casimiro de Abreu e São João, com a saída exclusiva pela rua São João. É importante observar que somente moradores devidamente credenciados terão permissão para entrar no perímetro interditado, assegurando assim a tranquilidade e segurança durante as festividades de Carnaval em Barra de São João.