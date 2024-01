O MPRJ recebeu informações de que, mesmo após as obras, o pleno atendimento não foi retomado - Foto: Ilustração

O MPRJ recebeu informações de que, mesmo após as obras, o pleno atendimento não foi retomadoFoto: Ilustração

Publicado 20/01/2024 17:51

Casimiro de Abreu - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) está pressionando a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello, e o diretor executivo da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, João Ricardo da Silva Pilotto, para apresentarem em 15 dias um plano claro de ações para finalizar as obras e garantir o pleno funcionamento do Hospital Estadual Gélio Alves Faria, em Barra de São João, Casimiro de Abreu.

O MPRJ solicita um documento prático que mostre as medidas que serão tomadas a curto, médio e longo prazo para resolver as questões na infraestrutura da unidade de saúde. Além disso, eles pedem um relatório mensal detalhado das ações realizadas. Se necessário, o MPRJ sugere a possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Após dois meses de obras, o hospital enfrentou interrupções nos atendimentos e consultas. O MPRJ recebeu informações de que, mesmo após as obras, o pleno atendimento não foi retomado devido a problemas na infraestrutura da unidade de saúde.