Defesa Civil realiza palestra no bairro Industrial - Foto: Jhon Vidal

Defesa Civil realiza palestra no bairro IndustrialFoto: Jhon Vidal

Publicado 25/01/2024 12:41 | Atualizado 25/01/2024 12:43

Casimiro de Abreu – O projeto Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil ganha força com a realização de palestras informativas e cadastro de voluntários. Na última semana, a Coordenadoria de Defesa Civil promoveu um encontro esclarecedor com os moradores do bairro Industrial, focado em tirar dúvidas sobre enchentes e fornecer instruções cruciais para agir em situações de emergência.

Além de prover informações vitais, o evento teve como objetivo cadastrar moradores de cada bairro, formando um quadro de voluntários capacitados. O Coordenador da Defesa Civil, Marcelo Salviano, ressalta a importância desse projeto: "A Defesa Civil vem trabalhando na prevenção. Nosso objetivo é aproximar os moradores locais, que receberão treinamentos e estarão aptos a colaborarem em situações de emergências."

Até o momento, as palestras e o cadastro de voluntários já foram realizados nos bairros Industrial e Perimetral Leste. A agenda da Coordenadoria de Defesa Civil prevê a continuidade desses encontros por todo o município, estreitando os laços entre a comunidade e os esforços preventivos da Defesa Civil.

Os moradores que desejarem participar ou obter mais informações sobre o projeto podem entrar em contato pela Central 153, reforçando a importância da colaboração ativa da comunidade no fortalecimento das ações preventivas e de resposta a situações de emergência.