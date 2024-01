Ação faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da segurança nas áreas de lazer do município - Foto: Divulgação

Ação faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da segurança nas áreas de lazer do municípioFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:49

Casimiro de Abreu – As praias de Barra de São João mantêm um reforço importante para a segurança dos banhistas. A Prainha e o Praião contam com a presença adicional de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, uma iniciativa vista como positiva pela população. As medidas de segurança foram intensificadas desde o final do ano passado nas áreas de banho do município, complementando o trabalho já realizado pelos guarda-vidas da Guarda Civil Municipal.

A ação tem como objetivo principal garantir a segurança dos banhistas, prevenindo incidentes e proporcionando um ambiente tranquilo para as atividades recreativas à beira-mar. Essa medida faz parte de uma estratégia ampla de fortalecimento da segurança nas áreas de lazer do município. Além do monitoramento nas praias, estão sendo implementadas ações preventivas e educativas para conscientizar a população sobre a importância de seguir as orientações dos guarda-vidas e adotar práticas seguras durante as atividades aquáticas.

O secretário de Segurança Pública, Wellington Lima, expressou sua satisfação com a rápida resposta do Corpo de Bombeiros, enfatizando a importância da parceria entre as instituições para fortalecer a segurança da população. "Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente seguro e agradável para os moradores e visitantes que frequentam nossas praias. A presença dos guarda-vidas é fundamental para garantir a pronta resposta em caso de emergências", afirmou Wellington.

Com os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros reforçando a segurança, a expectativa é que a população e os turistas se sintam mais seguros ao desfrutar das belezas naturais das praias de Casimiro de Abreu. A parceria entre as forças de segurança destaca o compromisso das autoridades locais com a promoção da segurança e bem-estar da comunidade.