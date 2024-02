Previsão é de que o movimento na rodovia fique mais intenso a partir das 14h desta quinta - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/02/2024 20:47

Casimiro de Abreu - De 8 a 19 de fevereiro, a BR-101 RJ/Norte terá uma operação especial para lidar com o esperado fluxo de mais de 970 mil veículos no feriado de carnaval. A Arteris Fluminense intensifica suas ações para garantir a segurança e assistência aos motoristas.

A previsão é de aumento significativo do tráfego, principalmente entre as 14h desta quinta-feira e as 22h de sexta-feira, com destaque para o trecho entre Niterói e Rio Bonito, além dos perímetros urbanos em Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu.

A concessionária destaca que suas equipes estão preparadas para oferecer apoio e assistência 24h, com viaturas, guinchos e ambulâncias ao longo dos 322 quilômetros da rodovia.

Durante esse período, a Arteris suspende as obras de manutenção e mantém equipes em prontidão para qualquer tipo de atendimento. A recomendação é que os motoristas estejam atentos às condições do veículo, respeitem os limites de velocidade e mantenham a distância segura entre os carros. O uso de cinto de segurança é obrigatório, e para motociclistas, o capacete é indispensável.

A Arteris orienta os motoristas a planejarem suas viagens, priorizando a segurança e o respeito às normas de trânsito.