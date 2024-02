Prefeito entrega projeto do Parque Empresarial e Tecnológico de Casimiro de Abreu ao Governo do Estado - Foto: Jorge Campos

Publicado 08/02/2024 11:46

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu alcançou um marco histórico ao ser o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a entregar ao Governo Estadual o projeto básico e executivo do Parque Empresarial e Tecnológico. O prefeito Ramon Gidalte, acompanhado do secretário de Planejamento, Mauro Goulart, esteve na capital do estado para entregar pessoalmente o processo ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.



O projeto, concebido com o objetivo de impulsionar o progresso, desenvolvimento econômico e geração de emprego no município, representa um passo significativo rumo ao futuro de Casimiro de Abreu. Em setembro de 2021, a prefeitura desapropriou um terreno às margens da Rodovia BR-101, destinado às futuras instalações do Parque Empresarial, demonstrando o compromisso da gestão com o crescimento da região.

O secretário Vinícius Farah destacou o empenho e competência da equipe de governo municipal na elaboração e apresentação do projeto. Ele ressaltou que Casimiro de Abreu é a primeira cidade do estado a entregar um projeto básico e executivo do condomínio empresarial, evidenciando a determinação e vontade política do município em buscar seu desenvolvimento econômico.



Farah enfatizou ainda os planos do governo estadual de investir R$ 400 milhões para implantar cerca de 24 condomínios industriais em municípios do estado nos próximos dois anos e meio. O reconhecimento da iniciativa de Casimiro de Abreu reforça o compromisso do governo em agilizar o processo para tornar realidade o tão aguardado Parque Empresarial no município.