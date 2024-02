Oito equipes disputam o título da competição - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 12:49

Casimiro de Abreu - A bola já está rolando em Casimiro de Abreu para a Taça Verão de Futebol F7, que teve início na segunda-feira (26) no campo de grama sintético do bairro Santa Terezinha. O torneio conta com a participação de oito equipes, todas determinadas a conquistar o título da competição.

O formato da competição, de acordo com o regulamento, divide as equipes em dois grupos, cada um composto por quatro times. Os grupos se enfrentarão internamente, e as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para as semifinais. A grande final está agendada para o dia 19 de março, às 19h.

No Grupo A, as equipes participantes são Mais Novo, Cabreu, Boca Sênior e CDP. Já no Grupo B, temos Peladeiros s/Campo, CAEC 1, Yang Boys e CAEC 2.

A primeira rodada do Grupo A apresentou partidas emocionantes: Mais Novo venceu Cabreu por 5 a 3, enquanto CDP superou Boca Sênior com um expressivo 8 a 0. Na quarta-feira (28), será a vez do Grupo B entrar em ação, com os jogos entre Peladeiros S/Campo x CAEC 2 (19h) e Yang Boys x CAEC 1 (20h). O clima de competição promete agitar ainda mais o campo de grama sintético em Casimiro de Abreu.