Governo reúne todas as forças de segurança atuantes no municípioFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2024 12:57

Casimiro de Abreu - Cooperação e comprometimento com a população! Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito Ramon Gidalte e o secretário de Segurança Pública, Wellington Lima, receberam os representantes das forças de segurança que atuam no município para um café da manhã, oferecido em forma de agradecimento, pelo saldo positivo nas operações durante os eventos de verão e carnaval.



"É um prazer recebê-los em meu gabinete. Agradeço o apoio e faço questão dessa parceria e dessa proximidade com as forças de segurança. Durante os eventos do verão e carnaval pudemos contar com o apoio total de vocês, o que nos rendeu resultados muito positivos para nossa população e para os turistas que nos visitaram", destacou o prefeito Ramon Gidalte lembrando também dos investimentos do governo na área da segurança pública.



O agradecimento foi recíproco. O coronel Marcelo Aredes também ressaltou o apoio do município ao comando do BPM e à 4ª CIA. " Esse somatório de forças traz a sensação de segurança que a população merece, buscando a paz social para aqueles que moram no município e para os futuros investidores", comentou.



Já Carla Tavares, destacou que o êxito nos resultados são fruto do trabalho de integração entre as forças de segurança com o município. "Só com o nosso efetivo não conseguiríamos. A palavra chave é integração", disse.



O secretário Wellington Lima falou sobre os convênios de Cooperação que serão assinados com a Polícia Militar, Rodoviária Federal e Civil, e da instalação de 20 câmeras em pontos estratégicos do município.



"Vamos melhorar ainda mais! Estamos assinando convênios com a PRF e a Polícia Militar para compartilhar as imagens do sistema de monitoramento por câmeras e o pagamento do RAIS para os policiais civis, que vai aumentar o efetivo no município, contemplando o distrito de Barra de São João. E já começaram a ser instaladas mais 20 câmeras de monitoramento em todo o município", ressaltou Wellington.



Estavam presentes a Delegada da 121ª Delegacia de Polícia, dra Carla Tavares, o Comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Marcelo Aredes, o Subchefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Carlos Procópio, o Tenente Fabrício Floriano, responsável pela 4ª Companhia de Polícia de Casimiro de Abreu, o Capitão do Comando de Policiamento Rodoviário - CPRV, Carlos Eduardo e o coordenador Regional do PROEIS, Capitão Jonas Grillo.