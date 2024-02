Vencedor do prêmio Jabuti de Literatura vem a Casimiro autografar obras - Foto: Divulgação

Vencedor do prêmio Jabuti de Literatura vem a Casimiro autografar obras Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2024 12:51

Casimiro de Abreu - Autor de mais de 40 livros de literatura infantil, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, Claudio Fragata veio a Casimiro de Abreu, onde na manhã desta terça-feira (22), participou de roda de conversas e autografou livros de sua autoria para alunos do CIEP José Bicudo Jardim (459), na Sede do Município.

“É um prazer enorme escrever para o público infantil, que é muito exigente”, disse Claudio durante encontro na Biblioteca do CIEP.

Vencedor do prêmio Jabuti de Literatura vem a Casimiro autografar obras Foto: Divulgação O escritor falou um pouco sobre sua vida e o início de sua carreira como escritor de livros infantis, despertando a curiosidade das crianças sobre a sua profissão. “Meu sonho é escrever livros. Gostei muito dele. É uma inspiração para mim”, observou Maria Luiza Rosa Simas, 13 anos, aluna da turma 801.

Cláudio Fragata é um dos autores inseridos no Programa Maletas Literárias, da Secretaria Municipal de Educação. O Programa oportuniza aos alunos um contato mais próximo com os mais diversos gêneros bibliográficos, estimula a linguagem oral e criativa e incentiva o hábito da leitura para a concentração e, memória, raciocínio e compreensão.



“Foi um presente para todos nós receber o Cláudio”, finalizou a secretária municipal de Educação, Gracenir Oliveira.