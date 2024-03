Estrada Zak Zuk Tahan tem esse nome em homenagem a Eduardo Zak Zuk Tahan, que chegou a Casimiro de Abreu em 1968 - Foto: Divulgação

Estrada Zak Zuk Tahan tem esse nome em homenagem a Eduardo Zak Zuk Tahan, que chegou a Casimiro de Abreu em 1968Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2024 14:27

Casimiro de Abreu - Foi oficialmente entregue a nova Estrada Zak Zuk Tahan, em Vargem Grande, Casimiro de Abreu. Com cerca de 1.200 metros de pavimentação em paralelepípedos, a obra visa facilitar o escoamento da produção rural, proporcionar acesso mais rápido aos moradores e beneficiar centenas de estudantes.



O prefeito Ramon Gidalte destacou a relevância da obra, ressaltando sua importância para a Escola Agrícola, o acesso dos estudantes, o escoamento da produção rural e a presença da sede da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, que abriga projetos significativos nas áreas de educação e agricultura.

A Estrada Zak Zuk Tahan recebeu esse nome em homenagem a Eduardo Zak Zuk Tahan, residente em Casimiro de Abreu desde 1968, cujo sítio ficava às margens da via. Na cerimônia de inauguração, seu Eduardo, já falecido, foi representado por sua neta, Michelle Sales. O evento foi encerrado com um passeio ciclístico organizado pela Associação Ciclística de Casimiro de Abreu.Marcus Guerra, associado da ACCA, parabenizou a Prefeitura pela pavimentação da estrada, enfatizando o apoio do poder público e a parceria dos ciclistas de outras cidades, contribuindo para consolidar Casimiro de Abreu como a Capital Estadual do Cicloturismo.A Estrada Zak Zuk Tahan, integrante da rota do Cicloturismo, é parte da Rota de Cicloturismo da Costa do Sol, iniciando na Praça do Centro da cidade e seguindo em direção à Zak Zuk. Essa iniciativa não apenas promove a infraestrutura, mas também destaca o potencial turístico da região.