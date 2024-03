Ação foi realizada no Bairro Village do Poeta - Foto: Divulgação

Ação foi realizada no Bairro Village do PoetaFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2024 09:32

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu promoveu uma grande ação contra a dengue no bairro Village do Poeta, como parte do Dia D de Combate à Dengue, uma mobilização nacional. O objetivo principal da ação foi conscientizar a população sobre os possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti e promover medidas para combatê-lo.



A iniciativa reuniu mais de 50 profissionais, que realizaram visitas domiciliares, distribuíram panfletos, deram orientações sobre a manutenção de quintais limpos e livres de água parada, identificaram terrenos baldios, eliminaram focos de dengue encontrados e fizeram a limpeza da margem do rio Indaiaçú.

Ação foi realizada no Bairro Village do Poeta Foto: Divulgação

Durante a ação, foram recolhidas cerca de 5 toneladas de lixo, incluindo pneus velhos, sacolas e recipientes plásticos com água parada. Focos com larvas do mosquito foram encontrados, principalmente dentro das residências e no lixo descartado de forma incorreta em terrenos baldios.



O secretário de Saúde, Pedro Gadelha, destacou a importância da participação da população e anunciou que a próxima ação acontecerá no próximo sábado, também em Barra de São João. Ele enfatizou que a entrada dos agentes nas residências é fundamental para o sucesso das medidas de combate à dengue.





Durante a ação, foram recolhidas cerca de 5 toneladas de lixo, incluindo pneus velhos, sacolas e recipientes plásticos com água parada. Focos com larvas do mosquito foram encontrados, principalmente dentro das residências e no lixo descartado de forma incorreta em terrenos baldios.O secretário de Saúde, Pedro Gadelha, destacou a importância da participação da população e anunciou que a próxima ação acontecerá no próximo sábado, também em Barra de São João. Ele enfatizou que a entrada dos agentes nas residências é fundamental para o sucesso das medidas de combate à dengue.