Comitiva do Estado vistoria área onde será instalado o Parque Empresarial e Tecnológico em CasimiroFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2024 09:24

Casimiro de Abreu - O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, recebeu a visita da subsecretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Marina Esteves, para discutir detalhes do aguardado Parque Empresarial e Tecnológico no município. Com investimento previsto de mais de R$ 400 milhões nos próximos dois anos e meio, o projeto contempla a construção de 24 condomínios industriais em diferentes localidades do Estado do Rio de Janeiro.

O Parque, que ocupará inicialmente 114 mil metros quadrados na primeira fase, tem como propósito atrair empresas de diversos segmentos, como startups, logística e tecnologia. A subsecretária destacou a visão estratégica do programa de distritos empresariais, que busca fortalecer a industrialização no estado.

O prefeito Ramon Gidalte recebeu um ofício do Governo do Estado confirmando a documentação enviada e anexada ao projeto, incluindo 18 cartas de intenção de empresas interessadas em se estabelecer em Casimiro de Abreu. O foco do município é atrair investimentos nos setores industrial, offshore e logístico.

"Queremos impulsionar a economia local. Este eixo estratégico tem como visão atrair empresas de todos os segmentos devido à proximidade da capital com municípios da Baixada Litorânea e Serrana. Estamos desenvolvendo políticas públicas para geração de emprego e renda e combater o desemprego, que assola todo o país. Tenho certeza que este projeto será pioneiro e vai virar uma referência para todo o Estado do Rio", afirmou o prefeito.