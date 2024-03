INEPAC realiza nova vistoria técnica na restauração da Capela de São João Batista - Foto: Divulgação

INEPAC realiza nova vistoria técnica na restauração da Capela de São João Batista Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2024 12:25

Casimiro de Abreu - Representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) realizaram mais uma vistoria para avaliar o progresso do restauro da Capela de São João Batista, situada na Prainha, em Barra de São João.



O arquiteto assistente do INEPAC, Roberto da Luz, expressou sua impressão positiva quanto ao andamento dos trabalhos. Acompanhando a vistoria, estavam o secretário de Obras e Serviços Públicos, Rafael Jardim, e a arquiteta responsável pela restauração, Jaciara Paes.



Roberto da Luz enfatizou sua satisfação com o projeto, destacando a correta e transparente execução das atividades. "A cada visita que eu faço fico impressionado de como estão acontecendo as coisas de maneira correta e transparente. É um grande prazer acompanhar um projeto que recompõe a atmosfera do passado de um patrimônio tão importante, num momento em que a sociedade se desprende de sua memória", ressaltou o arquiteto assistente do INEPAC.

INEPAC realiza nova vistoria técnica na restauração da Capela de São João Batista Foto: Gabriel Barbosa

Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – Inepac, a Capela de São João Batista é a primeira construção no município, datada de 1619, com mais de 400 anos de história. Integrando um ponto turístico fundamental do município, a capela e o cemitério fazem parte de uma das paisagens mais belas, localizada no encontro do Rio São João com o mar.



Uma nova vistoria do INEPAC está agendada para 04 de abril, com previsão de conclusão da restauração no início do segundo semestre deste ano. O processo destaca-se não apenas pela preservação arquitetônica, mas também por resgatar a identidade histórica do local. Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – Inepac, a Capela de São João Batista é a primeira construção no município, datada de 1619, com mais de 400 anos de história. Integrando um ponto turístico fundamental do município, a capela e o cemitério fazem parte de uma das paisagens mais belas, localizada no encontro do Rio São João com o mar.Uma nova vistoria do INEPAC está agendada para 04 de abril, com previsão de conclusão da restauração no início do segundo semestre deste ano. O processo destaca-se não apenas pela preservação arquitetônica, mas também por resgatar a identidade histórica do local.