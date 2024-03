Dia D de Combate à dengue no Bairro São João - Foto: Ilustração

Dia D de Combate à dengue no Bairro São JoãoFoto: Ilustração

Publicado 16/03/2024 07:23

Casimiro de Abreu - Neste sábado (16), a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, por intermédio da Secretaria de Saúde, realizará o Dia D de Combate à Dengue no Bairro São João. A iniciativa visa intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e conscientizar os moradores sobre a importância de medidas preventivas.



Este será o segundo Dia D promovido pela Prefeitura, após o evento realizado com sucesso no Bairro Village do Poeta, na sede da cidade, em 2 de março. Com a proximidade do período de maior incidência da doença, a mobilização da comunidade se torna essencial para evitar a proliferação do vetor.



Durante o Dia D, serão realizadas diversas atividades, como mutirões de limpeza, vistorias em imóveis, distribuição de materiais informativos e orientações sobre medidas preventivas. Além disso, agentes de saúde estarão presentes para esclarecer dúvidas e orientar os moradores sobre a identificação e eliminação de focos do mosquito.



A participação ativa da população é fundamental para o sucesso das ações de combate à dengue. Portanto, a Prefeitura conta com a colaboração de todos os moradores do Bairro São João para juntos tornarem a comunidade mais segura e livre da ameaça da dengue.