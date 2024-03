Batalha nas Areias: Santo Antônio e Cruzeiro na Final do Campeonato Amador de Beach Soccer - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2024 11:19

Casimiro de Abreu - Após uma verdadeira batalha futebolística, Santo Antônio e Cruzeiro vão decidir o título do Campeonato Amador de Beach Soccer 2024 de Barra de São João, neste sábado, às 19h, na arena esportiva montada no Praião.

Na semifinal, disputada na noite de quarta-feira (27), o time do Santo Antônio goleou a equipe do Raça, por 5 a 2. Já a equipe do Cruzeiro derrotou os atuais campeões, Vila Nova, por 4 a 3, numa partida muito acirrada e equilibrada.

O time do Santo Antônio busca o tetracampeonato da competição, enquanto a equipe do Cruzeiro quer conquistar o título inédito do campeonato.

O atleta Wesley Caetano assumiu a liderança na artilharia com 9 gols marcados. Mas o atleta Danilo Padilha, com 8 gols, segue na briga, pois terá a grande final para jogar podendo assumir o posto de goleador da competição.