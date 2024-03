PM recupera carro roubado com auxílio do sistema de monitoramento da Prefeitura - Foto: Divulgação

PM recupera carro roubado com auxílio do sistema de monitoramento da PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 13:17

Casimiro de Abreu - Uma operação da Polícia Militar, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública de Casimiro de Abreu, resultou na prisão de um condutor e na recuperação de um veículo roubado, na RJ-106, em Barra de São João. O veículo em questão foi roubado em agosto de 2023, no Rio de Janeiro, e foi localizado graças à vigilância ativa do sistema de monitoramento.

Agentes do CPRv receberam um alerta do sistema de monitoramento, indicando a presença suspeita do veículo na área. Agindo rapidamente, as equipes policiais se mobilizaram e montaram um cerco para interceptar o veículo na altura do km 144. Após uma detalhada inspeção dos sinais identificadores do automóvel, os policiais constataram que a placa do veículo havia sido clonada. O condutor foi detido e o veículo foi apreendido para investigação adicional.

O trabalho conjunto entre as autoridades e a tecnologia de monitoramento desempenhou um papel fundamental no sucesso da operação, destacando a importância da colaboração entre ambos os recursos para combater o crime e recuperar bens roubados.