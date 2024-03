Projeto Barco Escola tem início em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 17:55

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu deu início ao projeto "Conhecer para Preservar - Barco Escola de Educação Ambiental e Ecoturismo" no Rio São João, no distrito de Barra de São João. O objetivo é proporcionar aos alunos uma experiência prática de educação ambiental, promovendo o conhecimento sobre as riquezas naturais locais e incentivando a preservação do patrimônio ambiental.

Durante esta semana, os alunos da Escola Estadual Casimiro de Abreu participaram de atividades educativas que destacaram a importância do rio São João e seu ecossistema de manguezal. Além de aprenderem sobre a relação entre as florestas e os mananciais de abastecimento hídrico, os estudantes desfrutaram de um passeio pelas águas do rio, ampliando sua compreensão sobre o valor histórico e ambiental do local para o município.

O secretário de Meio Ambiente, Samuel Neves, enfatizou que a intenção do projeto é estender as atividades para todas as escolas do município, buscando despertar nos alunos o sentimento de pertencimento e cuidado com a natureza. Neves destacou ainda a importância de plantar a semente da sustentabilidade e do respeito à biodiversidade nos corações das crianças, visando formar uma geração comprometida com a preservação do rio São João e de todo o meio ambiente de Casimiro de Abreu.