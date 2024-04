A arena esportiva do Praião recebeu uma significativa audiência - Foto: Gabriel Barbosa

Publicado 08/04/2024 15:18 | Atualizado 08/04/2024 15:21

Casimiro de Abreu - As areias de Barra de São João foram palco de uma intensa competição de boxe, na II edição do Boxe de Praia, no domingo (7). Vinte e seis lutas e cinco emocionantes disputas de cinturões marcaram o evento.

A arena esportiva do Praião recebeu uma significativa audiência, que se envolveu em cada embate, independentemente do sexo dos competidores. O Boxe de Praia, seguindo os princípios e regras do boxe tradicional, com adaptações para a prática descalça e exclusivamente na areia, proporcionou rounds mais curtos, porém, uma dose ainda maior de emoção, graças à sua dinâmica ágil.

O evento, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, contou com o apoio da equipe Dupla União Fight Team e a chancela da Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais. Destacando-se a presença ilustre das atletas de MMA, Yasmin Castanho, campeã do Taura MMA, e Talita Bernardo, campeã do Invicta FC. O prefeito Ramon Gidalte, o vice-prefeito Lelei da Marmoraria e o secretário de Esporte, Cosme Batista, estiveram presentes para prestigiar a competição.

"O evento foi sensacional. Tivemos ótimas lutas do início ao fim. Ainda arrecadamos uma boa quantia de alimentos que serão doados para entidades filantrópicas da cidade. Sem dúvida, esta edição de Boxe de Praia foi o maior evento da modalidade já realizado na região", afirmou Cosme Batista, ressaltando o sucesso do evento e sua contribuição para a comunidade.