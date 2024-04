Homem é preso em Casimiro de Abreu no tráfico de drogas após ação policial - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 11:47

Casimiro de Abreu - Durante um patrulhamento pelo bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, as equipes do Patamo da 4ª Cia e da Viatura de D8 do 32º Batalhão de Polícia Militar notaram um indivíduo agindo de forma suspeita, escondendo uma sacola em um terreno baldio próximo ao Colégio Padre Paco. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi cercado e detido pelas equipes.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma quantidade significativa de buchas de maconha nos bolsos do suspeito, indicando o possível envolvimento em atividades de tráfico de drogas. Além disso, no terreno onde ele havia escondido a sacola, foram localizados diversos pinos contendo pó branco, posteriormente identificado como cocaína, prontos para a comercialização, cada um deles com etiquetas de preço.

Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a 121ª DP, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais. A ação das guarnições resultou na retirada de drogas ilícitas das ruas, contribuindo para a segurança da comunidade.