Secretaria de Obras realiza manutenção da ponte de acesso ao bairro Recanto dos Paratis - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 12:12 | Atualizado 12/04/2024 12:12

Casimiro de Abreu - A ponte que dá acesso ao bairro Recanto dos Paratis, em Barra de São João, passou por um serviço de manutenção realizado pela Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos de Casimiro de Abreu. Durante a intervenção, foram realizadas a troca e pintura do corrimão, substituição das tábuas de madeira e intervenções na estrutura da ponte, que agora está liberada para o tráfego de veículos.

Além da manutenção da ponte, o bairro Recanto dos Paratis vem recebendo obras de drenagem pluvial e pavimentação, como parte de um projeto que contempla 17 ruas. Atualmente, algumas vias já estão parcialmente pavimentadas, enquanto outras estão em fase de nivelamento e assentamento de meio-fio. Todas as ruas também terão suas calçadas reformadas com grama natural. A previsão é que as obras sejam concluídas até julho.

O prefeito Ramon Gidalte destacou a importância das melhorias para os moradores do bairro e reafirmou o compromisso da gestão municipal em continuar investindo na qualidade de vida da população.