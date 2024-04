Publicado 26/04/2024 15:48

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu se prepara para receber a tradicional Festa de Rio Dourado nos dias 17, 18 e 19 de maio, organizada pela Secretaria de Turismo e Eventos.

A abertura da festa acontecerá na sexta-feira (17) com uma atração musical imperdível: o cantor Alemão do Forró, a partir das 22h.

No sábado (18), o dia começa com uma alvorada às 6h, seguida pelo desfile cívico da Escola Municipal Christiane Siqueira Salles de Carvalho, às 9h. À tarde, diversas atividades culturais estão programadas, incluindo recreação infantil, pinturas faciais e um torneio de Futmesa. O encerramento do dia será marcado pelo show da dupla Cristiano Banni & Daniel, às 22h.

Tanto no sábado quanto no domingo (19), a partir das 8h, ocorrerão emocionantes provas equestres de Bota, Lança e Garupa. No domingo, a Secretaria de Esporte e Lazer promoverá um Torneio de Futevôlei às 16h.

E para encerrar a programação com chave de ouro, no domingo às 19h, está previsto o evento ‘Abençoa Rio Dourado’, um momento de Culto e Louvor com a participação das igrejas locais.

Dia 17

22h - Alemão do Forró

Dia 18

6h - Alvorada

8h - Provas Equestres

9h - Desfile Cívico

16h - Torneio de Futmesa

15h - Recreação Infantil e Pintura Facial

22h - Cristiano Banni & Daniel

Dia 19

8h - Provas Equestres

16h - Torneio de Futevôlei

19h - Abençoa Rio Dourado - Culto e Louvor com Igrejas Locais