Palestras em algumas escolas e ação de conscientização está entre as atividades - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/05/2024 09:23 | Atualizado 07/05/2024 09:24

Casimiro de Abreu - Neste mês de maio, Casimiro de Abreu se une à campanha nacional do "Maio Laranja", dedicada ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Lei Federal 9.970/2000 estabeleceu o dia 18 como marco dessa importante iniciativa, que busca assegurar os Direitos Humanos dos jovens em todo o país. Com 24 anos de existência, a campanha tem ampliado sua atuação em diversos municípios, incluindo Casimiro de Abreu.

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Programa Criança Feliz e do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, promoverá uma série de atividades ao longo do mês. A partir desta terça-feira, dia 07, debates serão realizados em escolas municipais, e no dia 21 de maio, uma ação especial ocorrerá na praça Darcy Azeredo.

Clécia de Andrade, coordenadora da Proteção Especial, destaca a importância dessas ações de conscientização para a comunidade.

“Nos últimos anos, Casimiro de Abreu tem se engajado cada vez mais na campanha do 'Maio Laranja'. Nosso objetivo principal é educar crianças e adolescentes sobre o abuso e alertar sobre os perigos, muitas vezes vindos de pessoas próximas, como familiares ou amigos. Além disso, iremos fornecer informações sobre os canais de denúncia para crimes de abuso e violência contra jovens”, ressalta Clécia.

Em caso de suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente em situação de violência, é fundamental denunciar. Os canais disponíveis incluem o Conselho Tutelar, o Disque 100, o CREAS, a Delegacia de Polícia (22 99201-2299) ou a Polícia Militar (190), além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Crimes cometidos na internet podem ser denunciados pelo site: https://new.safernet.org.br/denuncie