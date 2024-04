Casimiro inicia plantio do feijão - Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2024 15:05

Casimiro de Abreu - A agricultura familiar em Casimiro de Abreu está alcançando novos patamares de sucesso, com a produção de feijão atingindo recordes significativos. Este ano, produtores do Assentamento Visconde deram início ao plantio, e a expectativa é que outras comunidades rurais sigam o exemplo, contribuindo para o crescimento da safra.

Nos últimos três anos, o município testemunhou um aumento expressivo na produção de feijão. Em 2020, foram colhidas 4,5 toneladas, um número que saltou para 12 toneladas em 2021. No ano seguinte, a produção ultrapassou as 20 toneladas, e no último ano alcançou mais de 30 toneladas.

Esses resultados impressionantes são fruto da parceria entre os produtores rurais e a Secretaria de Agricultura, que oferece suporte integral aos agricultores. Desde o fornecimento de sementes até o acompanhamento técnico no campo e o beneficiamento da produção, essa colaboração tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento agrícola local.

Além de fortalecer a economia rural, a produção de feijão contribui para a segurança alimentar da comunidade, garantindo o acesso a alimentos frescos e nutritivos. Com o apoio da Secretaria de Agricultura, os produtores estão mais bem preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades na agricultura familiar.