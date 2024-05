Evento será na Beira Rio próximo ao canhão - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/05/2024 10:12

Casimiro de Abreu - No final de maio, a pequena cidade de Casimiro de Abreu se prepara para receber um dos eventos mais esperados pelos amantes de cerveja artesanal: o 3° Barra Beer Fest. Marcado para os dias 24, 25 e 26, o festival promete agitar o distrito de Barra de São João com uma variedade de atrações.



Organizado pela Secretaria de Turismo e Eventos do município, o Barra Beer Fest contará com nove shows distribuídos em três palcos, sendo um deles flutuante. Além disso, o evento oferecerá uma seleção de sete cervejarias artesanais, drinks exclusivos, food trucks com opções gastronômicas diversas, barracas de doces e uma programação especial para as crianças.



"A proposta do Barra Beer Fest vai além da simples degustação de chopp artesanal. Queremos proporcionar uma experiência completa, unindo gastronomia, cultura e entretenimento. É uma oportunidade de aquecer a economia local e mostrar as riquezas turísticas e culturais do nosso município", destaca Adriana Grillo, secretária de Turismo e Eventos de Casimiro de Abreu.



Com entrada gratuita, o festival atrai um público diversificado de diferentes regiões, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário turístico da cidade. Prepare-se para desfrutar de boa música, excelente comida e, é claro, da melhor cerveja artesanal da região.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 24 (sexta-feira)

21h - Gibão do Blues (Palco IPA)

22h30 - Kilômetro 50 (Palco IPA)



Dia 25 (sábado)

14h - Rodolpho Mendes e Ivo Vargas (Palco IPA)

16h - Programação Cultural Infantil (próximo ao Palco IPA)

16h - Isabella Frassato (Palco Pilsen)

21h - River Side (Palco Lager - Flutuante)

23h - Banda Jamz (Palco Lager - Flutuante)



Dia 26 (domingo)

14h - Celsinho (Palco Pilsen)

16h - Programação Cultural Infantil (próximo ao Palco Pilsen)

16h - Trio Mandacaru (Palco IPA)

18h - Cia do Rock (Palco Lager - Flutuante)