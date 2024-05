Cerca de 500 quilos de alimentos são arrecadados em prol da vítimas do Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 14:29 | Atualizado 23/05/2024 14:30

Casimiro de Abreu - A comunidade de Casimiro de Abreu mostrou um grande espírito de solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (22), a entrada para o espetáculo do Circo Real Madrid, realizado no Centro do município, foi convertida em doações de alimentos não perecíveis. A iniciativa, em parceria com a Defesa Civil Municipal, teve como objetivo apoiar a população gaúcha afetada pelas chuvas intensas.



O evento circense foi um sucesso, atraindo um grande público e arrecadando aproximadamente 500 quilos de alimentos. Marcelo Salviano, coordenador da Defesa Civil, expressou sua satisfação com o resultado da campanha.



"Nosso objetivo era arrecadar alimentos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e conseguimos superar as expectativas. É extremamente gratificante poder proporcionar um pouco de alívio e alegria para aqueles que estão enfrentando momentos tão difíceis", afirmou Marcelo Salviano.

A ação solidária demonstrou a força da união e a empatia dos moradores de Casimiro de Abreu, reforçando a importância de iniciativas comunitárias em momentos de crise. A arrecadação será enviada ao Rio Grande do Sul, contribuindo para o suporte emergencial às famílias necessitadas.



