Material apreendido, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado à 121ª Delegacia - Foto: Divulgação

Material apreendido, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado à 121ª Delegacia Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:59

Casimiro de Abreu - Durante uma operação de patrulhamento intensificado em Casimiro de Abreu, a Polícia Militar apreendeu drogas e uma motocicleta, após suspeitos fugirem para uma área de mata. A ação, realizada pelo 6º CPA – 32º Batalhão de Polícia Militar da 4ª Companhia, ocorreu na Avenida Indaiaçu, no bairro Industrial, na terça-feira (21).

A operação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região, seguindo determinações do comando da companhia. Ao chegar ao local, a equipe do Patamo se deparou com indivíduos que, ao perceberem a presença policial, fugiram em direção à mata, atravessando uma ponte de pedestre para dificultar a abordagem.

Durante a varredura na área, os policiais encontraram uma sacola contendo oito pinos de pó branco, com inscrições indicando valores de R$50 e R$15. Além das drogas, os suspeitos abandonaram uma motocicleta Honda CG de cor preta, placa LKR6B00, que foi reconhecida por populares como pertencente aos indivíduos em fuga.

O material apreendido, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia para registro e investigação. A moto permaneceu apreendida para averiguações adicionais.

A operação não contou com o uso das câmeras, pois as docas não estavam em funcionamento no momento, conforme informado pelo plantão da 4ª Companhia.