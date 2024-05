Os atendimentos ocorrem na Unidade de Saúde da Família Jomar Tardelli Bastos - Foto: Divulgação

Os atendimentos ocorrem na Unidade de Saúde da Família Jomar Tardelli BastosFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 14:40

Casimiro de Abreu - A ampliação do atendimento de fonoaudiologia para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Barra de São João ganhou um novo espaço colorido e repleto de brinquedos, destinado a proporcionar maior conforto aos pacientes e suas famílias.

Renata Ferreira, fonoaudióloga responsável, explicou a importância dessa iniciativa: "Nosso trabalho aqui é ajudar a reduzir os impactos do TEA, ampliando as habilidades comunicativas dos pacientes. Para os que são verbais, buscamos melhorar a comunicação, enquanto para os não verbais oferecemos suporte de comunicação alternativa para facilitar a interação social."

Os atendimentos são realizados na Unidade de Saúde da Família Jomar Tardelli Bastos, no bairro Peixe Dourado II, todas as terças e quintas-feiras, das 09h às 17h. As famílias interessadas devem procurar sua Unidade de Saúde para agendar uma consulta.

A iniciativa destaca-se pela sua contribuição na inclusão e reabilitação das pessoas com autismo, promovendo autonomia e qualidade de vida. Este novo espaço representa um avanço significativo no atendimento especializado e humanizado para a comunidade autista de Barra de São João.