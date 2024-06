Ação aconteceu no quilômetro 206 da rodovia - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2024 12:09

Casimiro de Abreu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de cinco quilos de maconha e prendeu um motorista na noite de quinta-feira (30) na BR-101, em Casimiro de Abreu. A ação aconteceu por volta da meia-noite, quando policiais da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) abordaram um veículo no quilômetro 206 da rodovia.

Durante a abordagem, enquanto um dos agentes abria o capô do carro, o motorista tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais. Na revista, foram encontrados aproximadamente cinco quilos de maconha, além de 16 tabletes menores da droga. Os agentes também descobriram um galão de dois litros com uma substância semelhante ao "cheirinho da loló" escondido no capô do veículo.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia (Casimiro de Abreu) para os procedimentos legais.