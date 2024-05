A ação foi desencadeada após informações recebidas pelo plantão - Foto: Divulgação

Publicado 30/05/2024 14:09

Casimiro de Abreu - Uma operação da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar (6º CPA) resultou na apreensão de drogas em Rio Dourado, bairro de Casimiro de Abreu. A ação foi desencadeada após informações recebidas pelo plantão de Delta 8 sobre um indivíduo envolvido com tráfico de drogas, que escondia os entorpecentes em sua residência.

Os policiais se dirigiram à casa do suspeito na Rua Geraldo Marciano, 35, acompanhados pela mãe do suspeito. Durante o percurso, o indivíduo foi avistado e abordado, confessando a posse de material entorpecente em sua casa. Com a permissão da responsável pela residência, a guarnição entrou no local e encontrou 38 pinos de cocaína.

O suspeito, junto com sua mãe, foi conduzido à 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP) para que a ocorrência fosse apresentada à Autoridade Judiciária.