PRF de Casimiro, abordou um carro com sinais de adulteração - Foto: Ilustração

Publicado 04/06/2024 10:40

Casimiro de Abreu - Um homem foi detido no Km 203 da BR-101, em Casimiro de Abreu, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordar um Hyundai HB20 branco com sinais de adulteração.

Durante a abordagem, o condutor informou que havia comprado o veículo de uma mulher em Campos dos Goytacazes, RJ, por R$ 23.000,00. No entanto, uma análise detalhada dos elementos identificadores do carro revelou adulterações.

Consultas aos sistemas de segurança indicaram que o veículo original, com as mesmas características, estava registrado como furtado na 43ª Delegacia de Polícia de Guaratiba, Rio de Janeiro, desde 8 de abril deste ano.

Com essas informações, o condutor, as passageiras e o veículo foram levados à 123ª Delegacia de Polícia em Macaé para que as providências legais fossem tomadas. Ação aconteceu no domingo (2).