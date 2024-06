Todos os suspeitos foram conduzidos à 121ª DP, onde foram presos em flagrante - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2024 09:08

Casimiro de Abreu - Em uma ação rápida e eficiente, policiais militares do 6º CPA – 32º Batalhão de Polícia Militar, 4ª Companhia, prenderam quatro suspeitos de assalto na Rodovia Amaral Peixoto, em frente à Rua A, loteamento Praia Santa Irene, Barra de São João, Casimiro de Abreu. O crime ocorreu na noite anterior nas proximidades do "Quiosque do Jailton", no Praião.



Os policiais foram informados sobre um assalto a um casal que estava a caminho de casa após o expediente. As vítimas, proprietários de um restaurante em frente à praça das Primaveras, foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta preta. O carona, armado e com o rosto coberto, subtraiu duas mochilas com todos os pertences do casal.

Durante o patrulhamento, a guarnição localizou os suspeitos trafegando na motocicleta descrita. Após abordagem e revista pessoal, foi encontrado um simulacro de pistola. Os indivíduos confessaram o roubo e indicaram o local onde os itens roubados estavam escondidos. Na residência indicada, a polícia recuperou dois celulares, um notebook, um retroprojetor e R$200,00 em espécie, todos acondicionados em duas mochilas pretas.



