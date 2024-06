Durante a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a população tem a chance de discutir o orçamento público - Foto: Ilustração

Publicado 06/06/2024 15:14 | Atualizado 06/06/2024 15:14

Casimiro de Abreu - Os moradores de Casimiro de Abreu têm a oportunidade de contribuir para a elaboração da Lei Orçamentária 2025. Para isso, podem cadastrar suas propostas por meio do site oficial, e-mail ou formulários físicos. O processo é simples e acessível a todos os cidadãos interessados em participar.

As sugestões podem ser enviadas pelo site oficial do município (www.casimirodeabreu.rj.gov.br), pelo e-mail protocolo@casimirodeabreu.rj.gov.br, ou através de formulários físicos disponíveis no setor de protocolo do Centro Administrativo em Barra de São João e na sede administrativa em Casimiro de Abreu.

Durante a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a população tem a chance de discutir o orçamento público, propor políticas públicas e levantar as necessidades de suas comunidades. As sugestões serão consideradas para definir as prioridades do município, que serão encaminhadas às secretarias responsáveis.

Quatro audiências públicas serão realizadas entre os dias 18 e 21 de junho, uma em cada distrito municipal, para esclarecer a população sobre a composição do projeto de lei orçamentária, coletar sugestões e apresentar as principais ações de cada unidade administrativa.

Nessas audiências, serão explicados os elementos obrigatórios do orçamento – LDO, LOA e PPA – e haverá um tempo reservado para perguntas e colocações dos participantes. Formulários físicos estarão disponíveis durante as sessões. Todas as sugestões recebidas serão incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.

"O objetivo é que a população participe ativamente, apresentando sugestões para o uso dos recursos públicos e compreendendo os mecanismos orçamentários.