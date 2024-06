Barra de São João será palco do Circuito Sesc Jazz & Blues, que promete agitar geral - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/06/2024 10:36

Casimiro de Abreu - Entre os dias 28 e 30 de junho, o distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, será palco do Circuito Sesc Jazz & Blues, que promete agitar a cidade com apresentações de artistas nacionais e internacionais. Com entrada gratuita, o evento marcará a última parada da turnê e trará uma programação diversificada, oferecendo ao público uma experiência musical memorável.

O festival contará com performances de Nasi, vocalista do grupo Ira!, que se apresentará com o Blues Etílicos, prometendo uma fusão eletrizante de rock e blues. O guitarrista Victor Biglione, acompanhado pelo baixista Dudu Lima e pela cantora Taryn, apresentará o show "Cássia Eller & Victor Biglione in Blues", em homenagem ao álbum gravado com a icônica cantora Cássia Eller. Além disso, o saxofonista Leo Gandelman e o pianista Nico Rezende farão um tributo a Chet Baker, adicionando um toque clássico ao evento.

O grupo Afrojazz, conhecido por suas improvisações e grooves contagiantes, levará ao público uma mistura única de jazz com raízes africanas. Já o grupo Segundo Set Instrumental apresentará um repertório que combina jazz contemporâneo com influências da música brasileira. A banda Blues Beatles, que mistura blues com clássicos dos Beatles, também promete encantar os presentes.

**Atrações Internacionais**

Diretamente da Inglaterra, a cantora Samantha Smith trará seu estilo autêntico de blues, acompanhada pelos brasileiros The Simi Brothers. O trompetista americano James Boogaloo Bolden, que já tocou com grandes nomes como Stevie Wonder e B.B. King, promete um show repleto de músicas autorais e clássicos do blues.

Stenio Mattos, idealizador do Circuito Sesc Jazz & Blues e produtor artístico do evento, destaca a importância de Casimiro de Abreu para o encerramento da turnê. "A escolha de Casimiro de Abreu para fechar o Circuito Sesc Jazz & Blues 2024 é natural, pois a cidade valoriza a cultura e a música. Estamos empolgados em promover um evento de alto nível, com artistas excepcionais que transformarão esses dias em uma celebração inesquecível", afirma.

Adriana Grillo, secretária de Turismo e Eventos de Casimiro de Abreu, ressalta o impacto positivo do festival para a economia local e o turismo. "Integrar o Circuito Sesc Jazz & Blues corrobora a relevância do setor de eventos para a economia local e o fomento ao produto turístico do município, atraindo público de toda região. O evento impulsiona de maneira brilhante o incentivo à cultura e a geração de empregos", diz.

Para mais informações e para conferir a programação completa, acesse o site oficial do evento www.circuitosescjazzeblues.com.br.