Copa Open Barra de São João de Jiu-Jitsu, vai acontecer no Ginásio Poliesportivo Albertino FranciscoFoto: Ilustração

Publicado 11/06/2024 14:48

Casimiro de Abreu - Estão abertas as inscrições para a Copa Open Barra de São João de Jiu-Jitsu, que acontecerá no dia 14 de julho no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra São João.

O evento é uma realização da Liga Armagedom, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, com disputas de kimono e sem kimono para todas as idades e faixas, não havendo necessidade de filiação, com premiação em medalha até o terceiro lugar. Premiação em dinheiro para a maior equipe da competição e também para as categorias absolutos (sem limite de peso).

Inscrições e maiores informações através do site www.soucompetidor.com.br. Desconto para projetos sociais através do telefone (22) 99848-4624.