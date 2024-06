O suspeito foi detido e encaminhado à 121ª delegacia de polícia civil de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação PRF

O suspeito foi detido e encaminhado à 121ª delegacia de polícia civil de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação PRF

Publicado 13/06/2024 14:10 | Atualizado 13/06/2024 14:10

Casimiro de Abreu - Na noite desta terça-feira (11), por volta das 21h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo Ford Fiesta vermelho, que trafegava em alta velocidade pela BR-101, nas proximidades do KM 202, no município de Casimiro de Abreu.

Durante uma abordagem de rotina, os agentes da PRF encontraram no banco traseiro do carro duas caixas de papelão contendo 65 frascos de um líquido suspeito de ser lança-perfume. No porta-malas, foram descobertos 17 tabletes de uma substância aparentando ser maconha, somando 11,05 quilos, além de sacolas com 3.960 pinos com inscrições de valores variados, possivelmente contendo cocaína.

De acordo com a PRF, o motorista do veículo afirmou que havia coletado os entorpecentes no Complexo da Penha e que a entrega seria feita na praia de Rio das Ostras, pelo valor de R$ 2.000,00.

O suspeito foi preso e levado à 121ª Delegacia de Polícia Civil de Casimiro de Abreu, junto com o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.