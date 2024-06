O CCO também dispõe de câmeras de leitura de placas nas entradas da cidade, registrando todos os veículos e pessoas que entram no município - Foto: Divulgação

O CCO também dispõe de câmeras de leitura de placas nas entradas da cidade, registrando todos os veículos e pessoas que entram no municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 10:12 | Atualizado 17/06/2024 10:13

Casimiro de Abreu - O Centro de Controle Operacional (CCO) de Casimiro de Abreu, inaugurado em 2023, completa um ano de atividades com resultados expressivos. Em apenas um ano, a unidade registrou 700 ocorrências, operando com 80 câmeras posicionadas estrategicamente em todos os distritos do município. A Central de Vídeo Monitoramento funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando com uma equipe de três operadores: um policial militar e dois guardas civis. Atualmente, 80% do território municipal está sob vigilância.



O CCO também dispõe de câmeras de leitura de placas nas entradas da cidade, registrando todos os veículos e pessoas que entram no município. Além disso, a central 153 e o WhatsApp mantêm contato constante com a população, recebendo 300 denúncias ao longo do ano. O sistema inclui funcionalidades como o botão de pânico nas escolas e o SOS Mulher, que emitem alertas diretamente à central em caso de emergência. O CCO opera de forma integrada com todas as forças de segurança pública e outras secretarias municipais.



O sistema de vídeo monitoramento não só atua na prevenção de crimes, mas também auxilia na elucidação de delitos. Com a tecnologia de georreferenciamento, o CCO acompanha a movimentação das viaturas mais próximas ao local da ocorrência, garantindo uma resposta rápida em situações de emergência. Este avanço permitiu realizar 295 abordagens e verificações de suspeitos, recuperar 25 itens furtados, efetuar 30 prisões e recuperar 50 veículos.



Wellington Lima, ex-secretário de Segurança Pública e especialista que implantou o sistema em Casimiro, destaca a importância da tecnologia para uma política de segurança mais eficaz. "O uso das tecnologias tem sido fundamental para implementar uma política de segurança mais efetiva, com respostas rápidas na prevenção e resolução de problemas, utilizando a inteligência e o planejamento operacional", afirma Lima.

Ele acredita que a combinação estruturada de tecnologia e segurança pública é essencial para reduzir a violência e a criminalidade. Segundo Lima, a integração do Centro de Monitoramento com ações operacionais resultou em 2023 no menor índice de criminalidade registrado em Casimiro de Abreu nos últimos dez anos.