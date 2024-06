Acessos à Praça Feliciano Sodré serão alterados durante realização do Festival do Aipim - Foto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 11:57

Casimiro de Abreu - A Guarda Civil Metropolitana (GCM) modificará o trânsito em Casimiro de Abreu durante o Festival de Aipim, que acontecerá de sexta-feira até domingo, dia 30. As mudanças têm como objetivo aumentar a fluidez do tráfego e assegurar a segurança de moradores e turistas.

Para acessar a Praça Feliciano Sodré, no Centro, os visitantes vindos de outros municípios deverão seguir pela Rua Alpheu Marchon e pegar um desvio para a Rua Waldenir Heringer, que terá a mão invertida entre o início da ciclovia e a agência do Banco do Brasil, onde os ônibus farão paradas. A Rua Jair Pontes passará a ter mão dupla, ligando a ciclovia à Rua Pastor Luiz Laurentino.

A área ao redor da Praça Feliciano Sodré estará interditada, exceto a Rua Franklin José dos Santos, para a montagem de palco e barracas. Outro trecho interditado é o da Rua José Jorge até a esquina da Marcos José Pimentel Jardim.

Durante o festival, entre 20 e 30 agentes da GCM estarão no Centro da cidade para orientar os motoristas. O comandante Quintanilha, chefe da GCM, destacou que as mudanças são necessárias devido ao grande número de turistas que o evento atrai, facilitando o acesso e a saída do Centro para todos.