Circuito Sesc Jazz & Blues acontece entre os dias 28 a 30 de junho em Barra de São João Foto: Ilustração / Arquivo

Publicado 24/06/2024 14:51

Casimiro de Abreu - O som marcante do jazz e do blues voltará a ecoar na bela paisagem da Beira Rio, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Os shows irão ocorrer no período de 28 a 30 de junho, com uma programação totalmente gratuita, e reunindo atrações internacionais, artistas nacionais e locais.

O evento é uma realização do Sesc RJ e da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, com apoio do Sindicomércio e produções artísticas Azul.

A programação contará com um time seleto de músicos que se apresentarão em três palcos montados ao ar livre – dois deles numa estrutura dentro do rio São João com shows ao pôr-do-sol e o palco principal à beira rio, totalizando 10 shows em três dias de eventos. Depois do grande sucesso do palco flutuante do ano passado, esta edição terá também um palco flutuante na Prainha.

Entre as atrações internacionais confirmadas estão nomes de peso como James Boogallo Bolden e Samantha Smith & The Simi Brothers. Além disso, está prevista uma emocionante homenagem a Cássia Eller, com a participação de Victor Biglione in Blues.

O evento vem reafirmar a importância do Sesc RJ no fomento à cultura do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo os municípios participantes, artistas e as cadeias produtivas, além de levar entretenimento e diversão para a sua população.

“Pelo segundo ano consecutivo estamos fazendo parte do Circuito Sesc Jazz & Blues. Isso só corrobora a relevância do setor de eventos para a economia local e fomento ao produto turístico do município, atraindo público de toda região. O evento impulsiona de maneira brilhante o incentivo à cultura e a geração de empregos. Ano passado já foi um sucesso e a expectativa para este ano é maior ainda”, disse Adriana Grillo, secretária de Turismo e Eventos.