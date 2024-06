Casimiro de Abreu inicia implantação da Estação Meteorológica - Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 11:22

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu está dando um passo importante na prevenção de danos causados por chuvas intensas com a instalação de um sistema avançado de monitoramento pluviométrico. Os novos dispositivos, localizados na Barra do Sana, Casimiro de Abreu e Barra de São João, têm a capacidade de coletar dados em tempo real sobre precipitação pluviométrica, pressão atmosférica, umidade, temperatura e velocidade do vento.

Essas informações serão centralizadas em um sistema de monitoramento, permitindo uma análise contínua das condições climáticas. Segundo Marcelo Salviano, coordenador da Defesa Civil local, essa iniciativa possibilitará à equipe monitorar as condições climáticas de forma precisa e em tempo real nas áreas críticas da Serra, Casimiro de Abreu e Barra de São João.

"A partir desses dados, poderemos emitir alertas antecipados e coordenar ações preventivas de maneira mais eficaz. Isso inclui desde a mobilização rápida de equipes de resgate até orientações à população sobre medidas preventivas", explicou Salviano.