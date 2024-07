Policiais durante a operação que resultou na apreensão de drogas em depósito de bebidas na Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Policiais durante a operação que resultou na apreensão de drogas em depósito de bebidas na Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 09:50 | Atualizado 16/07/2024 09:51

Casimiro de Abreu - Durante um patrulhamento na Estrada Velha de Rio Dourado, na Cidade Praiana, Casimiro de Abreu, a Polícia Militar, juntamente com uma equipe do PROEIS, apreendeu drogas em um depósito de bebidas. A operação foi desencadeada após receberem informações de que havia tráfico de drogas no local.

A guarnição do PROEIS, composta pelo 1º Sargento Mendes e Cabo Edson, juntamente com a Polícia Militar, realizou buscas no depósito de bebidas Princesa. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com os frequentadores, as equipes persistiram na busca e localizaram drogas escondidas em um relógio de luz próximo ao local. Foram apreendidas 28 pedras de crack e uma cápsula de pó branco pesando aproximadamente 2 gramas.

O material foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado sob o número RO 121-855/2024, lavrado pelo inspetor Eduardo. As drogas apreendidas foram mantidas sob custódia para investigação.