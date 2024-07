Material apreendido pela Polícia Militar em operação na Vila Nova - Foto: Divulgação

16/07/2024

Casimiro de Abreu - Durante um patrulhamento na Rua Jerônimo Gonçalves, 1836, Vila Nova, a Polícia Militar desmantelou um ponto de tráfico de drogas. A operação ocorreu próximo ao CIEP 406, na localidade do Arroz, onde os agentes observaram uma pessoa fugindo ao notar a presença da viatura.

Ao chegarem à residência de onde o indivíduo havia fugido, os policiais encontraram, em cima de uma mesa, um caderno com anotações do tráfico, diversos elásticos para enrolar cédulas, uma quantidade de dinheiro ainda a ser contabilizada, um binóculo e uma sacola contendo 13 pinos de cocaína (26 gramas).

Prosseguindo com as buscas no local, a guarnição conseguiu localizar Bianca, dentro de uma casa no mesmo terreno, e Judson, em uma casa ao lado. Com Judson, foram encontradas cinco munições de calibre 38.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial.