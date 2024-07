Remadores da região participarão de um evento competitivo e festivo que acontecerá na Beira Rio - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/07/2024 14:23

Casimiro de Abreu - O Rio São João, situado no distrito de Barra de São João, se preparará para receber o Campeonato de Canoa Havaiana EcoPaddle no domingo, 28 de julho, a partir das 7h. A competição, que ocorrerá na Beira Rio, será acompanhada pelo 28° Festival de Crustáceos & Frutos do Mar, criando uma combinação de eventos para o público local e visitantes.

A Escola de Canoa Dayone Rossi, do Clube Náutico Cabo Frio, será responsável pela organização do campeonato. O evento, com o slogan “Do Rio São João para o Havaí”, marcará a participação da equipe local no campeonato mundial em Hilo, Havaí, que acontecerá em agosto. O campeonato oferecerá várias categorias, incluindo Master feminina, Master masculina, Open feminina, Open masculina, Mista master e Mista open.

A competição de 3 km permitirá que os remadores naveguem por diferentes trechos do rio, subindo e descendo, enquanto apreciam a beleza dos mangues e do histórico casario de Barra de São João. Além da competição, o evento destacará a importância da preservação dos mangues e da mata ciliar.

Os interessados em participar devem se inscrever, com vagas limitadas. Para mais informações e inscrições, os interessados poderão entrar em contato pelo WhatsApp: (22) 99715-6483.