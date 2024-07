Polícia Rodoviária Federal prende caminhoneiro na BR-101, em Casimiro de Abreu, por adulteração de placa e mandado de prisão em aberto - Foto: Divulgação

Publicado 29/07/2024 14:21

Casimiro de Abreu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a prisão de um caminhoneiro no sábado (27), na BR-101, em Casimiro de Abreu. O caso teve início após uma denúncia da Arteris Fluminense, que relatou um incidente na Praça de Pedágio. O caminhoneiro teria colidido com uma das cancelas, sem efetuar o pagamento das taxas devidas, utilizando uma folha de papel para esconder os caracteres da placa frontal do veículo.

Os agentes da PRF conseguiram interceptar o caminhão no km 200 da BR-101. Durante a abordagem, o motorista admitiu a tentativa de ocultar os caracteres da placa para evitar o pagamento das taxas e permanecer com R$ 35 em espécie, enganando seu empregador.

Uma verificação nos sistemas de informação revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista. Ele foi levado à 123ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência por adulteração de sinais identificadores do veículo, e o mandado de prisão foi cumprido.