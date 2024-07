Chef Dave França compartilha técnicas culinárias com o público na Cozinha Show do Senac durante o Festival de Crustáceos em Barra de São João - Foto: Divulgação

Chef Dave França compartilha técnicas culinárias com o público na Cozinha Show do Senac durante o Festival de Crustáceos em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2024 18:27

Casimiro de Abreu - Neste fim de semana, o Festival de Crustáceos em Barra de São João, realizado na Beira Rio, contará com a presença especial da Cozinha Show do Senac. Com o apoio do Sindicomércio, que facilitou a participação do Senac no evento, o público terá a oportunidade de participar de oficinas culinárias ministradas pelo renomado Chef Dave França. A iniciativa é apoiada pela Prefeitura de Casimiro de Abreu e as vagas são limitadas.

As atividades culinárias começam no sábado e domingo às 13h, com a oficina de Arroz de Siri. Às 15h, será a vez do preparo do Camarão Casadinho, e às 17h, o Chef Dave França ensinará os segredos da Sopa de Siri. Cada sessão proporcionará uma imersão nos sabores e técnicas da cozinha brasileira.



A presença do Senac em um evento tradicional como o Festival de Crustáceos reforça a importância de preservar e valorizar a cultura dos pescadores tradicionais de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A inclusão da Cozinha Show na programação enriquece o evento, destacando a relevância da gastronomia local e oferecendo uma oportunidade de aprendizado de qualidade para os participantes.



Chef Dave França compartilha técnicas culinárias com o público na Cozinha Show do Senac durante o Festival de Crustáceos em Barra de São João Foto: Ilustração / Arquivo



Sobre o Chef Dave França: Nascido e criado em Paraty, Dave França descobriu sua paixão pela gastronomia convivendo com as matriarcas de sua família. Formado no Canadá, ele retornou ao Brasil e hoje se inspira na rica culinária caiçara de Paraty, explorando criativamente os sabores tradicionais.



Sobre o Festival de Crustáceos: O Festival de Crustáceos em Barra de São João é um evento anual que celebra a tradição pesqueira da região. Além das oficinas culinárias, o festival oferece uma variada programação musical, com apresentações de artistas como Toni Garrido, Sandamí e George Israel, entre outros. O festival é uma celebração da cultura, gastronomia e comunidade local, destacando a importância de preservar as tradições pesqueiras e promover o desenvolvimento sustentável na região. O Cozinha Show é uma iniciativa do Senac que oferece aulas interativas com chefs e instrutores de gastronomia. Durante essas sessões, os participantes aprendem técnicas culinárias sofisticadas e preparam pratos ao vivo, tudo sob a orientação de profissionais experientes. É uma experiência educativa e saborosa, que torna a alta gastronomia acessível e prática para todos.Nascido e criado em Paraty, Dave França descobriu sua paixão pela gastronomia convivendo com as matriarcas de sua família. Formado no Canadá, ele retornou ao Brasil e hoje se inspira na rica culinária caiçara de Paraty, explorando criativamente os sabores tradicionais.O Festival de Crustáceos em Barra de São João é um evento anual que celebra a tradição pesqueira da região. Além das oficinas culinárias, o festival oferece uma variada programação musical, com apresentações de artistas como Toni Garrido, Sandamí e George Israel, entre outros. O festival é uma celebração da cultura, gastronomia e comunidade local, destacando a importância de preservar as tradições pesqueiras e promover o desenvolvimento sustentável na região.