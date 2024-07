Policiais federais prendem homem condenado por estupro em Casimiro de Abreu, encerrando mais de seis anos de fuga - Foto: Ilustração

Publicado 27/07/2024 15:35 | Atualizado 27/07/2024 15:37

Casimiro de Abreu - A Polícia Federal prendeu um homem condenado por estuprar a própria filha. A prisão foi efetuada em Casimiro de Abreu, cidade no Norte do estado do Rio de Janeiro.



O condenado, que recebeu uma sentença de 11 anos de prisão, estava foragido desde maio de 2018, totalizando mais de seis anos. A captura ocorreu após trabalho de inteligência da Delegacia de Polícia Federal em Macaé, que localizou o criminoso em uma residência no bairro de São Sebastião, em Casimiro de Abreu.

A operação executou um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Após a prisão ser formalizada, o homem foi levado ao sistema prisional estadual, onde ficará à disposição da Justiça.